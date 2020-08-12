Кабмин утвердил программу реформирования спиртовой отрасли

Ожидается, что реализация программы позволит увеличить объемы производства пищевого и технического спирта на 20%, биоэтанола - на 10%.

Кабинет министров утвердил программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, принятое на заседании правительства постановление предусматривает совершенствование государственной политики по развитию отрасли, борьбу с теневым рынком спирта, доля которого в Украине составляет 50%, формирование условий для конкурентного рынка и тому подобное.

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Что должно измениться

Среди основных задач программы – урегулирование законодательства относительно учета спирта с использованием счетчиков произведенной продукции, поддержка малых предприятий-производителей дистиллятов и установление требований к ним, защита географических названий спиртных напитков, приватизация заводов государственного предприятия “Укрспирт” и прочих объектов спиртовой и ликеро-водочной отрасли и т.д.

Ожидается, что реализация программы позволит увеличить объемы производства и реализации: пищевого этилового спирта на 20%, спирта этилового денатурированного для технических потребностей - на 20%, биоэтанола - на 10%, дистиллятов и спиртных напитков - на 15%.

Также ожидается сокращение теневого рынка спирта и создание 500 рабочих мест.

Отмечается, что эти шаги позволят привлечь инвестиции в модернизацию спиртовой отрасли и будут способствовать увеличению экспортного потенциала Украины.

Хронология событий

3 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

В январе Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год. В список вошли 11 предприятий энергетической сферы.

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