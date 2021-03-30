На ШУ "Покровское" работает 7 тыс. человек.

После приобретения шахтоуправления "Покровское" группа "Метинвест" сохранит рабочие места в прифронтовом регионе.

Об этом говорится в материале, опубликованном изданием "Цензор.НЕТ".

Отмечается, что работники "Покровской угольной группы" получили гарантию сохранения рабочих мест. На ШУ "Покровское" работает 7 тыс. человек. А во всей производственной цепочке группы задействованы 12 тыс. человек.

"Соответственно, потеря работы такого количества людей в городке с населением в 60 тыс. привела бы к социальному коллапсу", - отметили журналисты.

Читайте такжеЭксперты спрогнозировали, как новая сделка "Метинвеста" повлияет на реинтеграцию ОРДЛОКак отметил народный депутат и экс-директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, налаживание добычи коксующегося угля внутри страны – стратегическая задача, ведь сегодня работа металлургической отрасли дает каждую 8-ю гривну в ВВП и каждое 11-е рабочее место.

Помимо сохранения рабочих мест, как пишут СМИ, после приобретения коксующихся шахт группа "Метинвест" полностью обеспечит себя топливом на несколько десятков лет.

Напомним, в начале марта горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского установила контроль над "Покровской угольной группой". Приобретение Метинвестом ШУ "Покровское" положительно оценило международное рейтинговое агентство Moody's. По его подсчетам, это позволит на 90-100% обеспечить группу собственным коксующимся углем.

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Автор: Григорий Бондарь