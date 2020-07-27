Сеть "МОТТО" призывает Зеленского и Авакова остановить "рейдеров-террористов"

Рейдеры оперируют поддельными документами, паспортами, печатями, привлекают к своим противозаконным действиям «черных» регистраторов и нотариусов.

Адвокат Денис Мацкевич, представляющий интересы компании «МОТТО ТРЕЙДИНГ» заявил, что на сегодняшний день продолжаются рейдерские атаки на группу предприятий, которые работают под брендом АЗС «МОТТО», а при странной молчаливой позиции антирейдерской комиссии Минюста и правоохранителей сохраняются угрозы незаконной смены собственников и перерегистрации активов на подставных лиц-рейдеров.

На пресс-конференции в Киеве директор и учредитель компании ООО «Фриз Оил Групп» (владелец части объектов АЗК, которые работают под брендом «МОТТО») Кирилл Белошицкий заявил:

«Начиная с 2018 года, на сеть бренда «МОТТО» осуществляется давление, а также есть подтвержденные факты неправомерных мероприятий - рейдерского захвата и бандитизма. Потому что лично моя репутация в этом задействована, лично мои документы подделаны. По поддельным паспортам в 2018 г. была совершена первая фиктивная сделка. Были подписаны так называемые «учредительные документы», некие «протоколы», акты с поддельными подписями по поддельному паспорту, и этот факт установлен досудебным следствием. В том числе уже есть экспертизы, которые подтверждают, что я как учредитель и как директор данных подписей на документах не ставил», - рассказал топ-менеджер.

По его словам, компания «Фриз Оил Групп» в правовом поле уже два года защищает свои права, «в том числе права инвесторов и других соучредителей-акционеров Группы «МОТТО», которые работают под этим брендом».

«Мы подали все соответствующие заявления в правоохранительные органы, обращались в Минюст, но результат пока налицо – мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой админресурс и финансы, продвигают эту ситуацию, возможно, благодаря коррумпированности чиновников», - пожаловался он.

Адвокат Алла Кеба добавила также, что два года сеть «МОТТО» пока успешно отбивалась от рейдеров в украинских судах всех инстанций, однако странным образом за это время виновных лиц правоохранительные органы так и не привлекли к ответственности.

Факт подделки документов, которые стали основанием для незаконного изменения участников данных юридических лиц (договора-купли продажи корпоративных прав, решения участников предприятий в форме протоколов, акты) установлен почерковедческой экспертизой и судебными решениями.

«Так решением суда, в том числе и Верховным судом по делу № 910/12279/18 признаны недействительными договора купли-продажи корпоративных прав от 12.03.2018 года и решение участников общества от 13.03.2018 года» - заявила адвокат.

Противоправность вступления в корпоративные права фиктивной Компанией «Аруди Венчурс Прайвит Лимитед» (Индия) установлено также и административными судами. В хозяйственных делах по исках реальных участников юридических лиц, в том числе ООО «ФРИЗ ОЙЛ ГРУПП» уже установлены и подтверждены заключениями экспертов факты подделки подписей, договоров и решений.

Но более того – сегодня оппоненты снова пытаются уже при новой власти незаконно захватить чужое имущество. Рейдеры оперируют поддельными документами, паспортами, печатями, привлекают к своим противозаконным действиям «черных» регистраторов и нотариусов.

«Таким образом, поскольку судами различных инстанций уже установлена незаконность приобретения корпоративных прав подставной компанией «Аруди Венчурс Прайвит Лимитед», последние пытаются восстановить их с помощью Министерства юстиции Украины, путем подачи вышеупомянутых жалоб в Коллегию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. И это не смотря на наличие арестов этих активов, запретов на проведения регистрационных действий и вступивших в силу решений судов. Однако, для рейдеров и решение суда не является препятствием для продолжения совершения преступных действий.» - пожаловалась адвокат Алла Кеба

«Я и мои коллеги – другие акционеры-участники, которые работают под брендом «МОТТО», обращаемся к президенту, к министру юстиции, главам МВД и СБУ, с просьбой разобраться в этой ситуации, что бы дали нам возможность работать и не допустили эти факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества», - заявил директор «Фриз Оил Групп».

Ряд установленных лиц причастен к этому продолжительному террору компаний и рейдерскому захвату активов, которые сейчас не разглашаются в силу следственной тайны. Среди них бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, адвокат, государственные регистраторы.

Как добавил адвокат Денис Мацкевич, рейдерские атаки происходят от «подставной индийской компании «Аруди Венчурс Прайвит Лимитед», а лица, которые используют ее, подделывают документы, которые затем подаются в различные органы государственной власти, суды, правоохранительные органы и на основании этой поддельной документации происходят незаконные регистрационные действия, меняются собственники и руководители предприятий, отчуждаются корпоративные права».

«Соответственно, все это происходит незаконным способом», - заявил адвокат.

Он также пояснил, что логика рейдеров сейчас понятна: из-за того, что в судах при публичных и состязательных процессах фиктивные документы теряют юридическую силу, а регистрационные действия отменяются, оппоненты пытаются добиться своего посредством комиссии Минюста, которая единолично и непрозрачно принимает решения по рейдерским кейсам. А кулуарные манипуляции вокруг дела «МОТТО» стали очевидными еще из-за того, что комиссия по заявлению оппонентов, по поддельным документам в нарушение сроков на обжалование (2 месяца) все-таки странным образом приняла жалобу правонарушителей.

«Несмотря на то, что следствие, а также экспертизы, которые проводятся в рамках уголовного производства, установлено, что «Аруди» является подставной компанией, что директора и ее участники не имеют понятия о том, что здесь происходит от ее имени, Минюст принимает жалобу… и завтра по действиям, которые проходили 2 года назад в Госреестре, будет рассматриваться эта жалоба», - сообщил Денис Мацкевич.

Кирилл Белошицкий в свою очередь добавил, что в результате такого террора, под ударом рейдеров сегодня оказались не только более 150 заправок сети и активы компаний, а более 2,5 тыс. работников предприятий, которые рискуют потерять свои рабочие места, а также члены их семей могут остаться без кормильцев.

Так же государство недополучит многомилионные платежи и сборы в бюджет Украины, которые оплачивают предприятия, работающие под брендом «МОТТО».

"Уважаемый господин президент остановите рейдеров-террористов!" - заявляют представители компании.

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