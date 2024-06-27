Ранее сообщалось, что компания Skydio выделила ВСУ сотни своих лучших беспилотников, чтобы помочь бороться с российскими оккупантами, но они плохо себя показали.

Американский производитель дронов Skydio заявил, что начал нанимать сотрудников в Украине, что является первым шагом в стремлении расширить там свой бизнес.

Генеральный директор Адам Брай описал работу в интервью Defense News, за несколько часов до того, как он дал показания перед Конгрессом.

"Я никогда не встречал таких опытных пользователей дронов, как люди в Украине. Мы хотим, чтобы там была команда", - сказал Брай.

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На данный момент число сотрудников измеряется однозначными числами, при этом сотрудники сосредоточены на проектировании и поддержке клиентов. Брай сказал, что позже он может увидеть, как Skydio будет производить дроны в стране, но считает, что поначалу более реалистично создавать более мелкие компоненты - например, оборудование, которое помогает предотвратить помехи.

Брай зашел так далеко, что сказал, что потребности Украины стимулируют разработку продуктов Skydio, даже если они не пересекаются с потребностями правительства США.

Основной оборонный контракт его компании связан с армейской программой разведки ближнего действия, которую Skydio выиграла в 2021 году. Оборонные фирмы сейчас конкурируют за вторую версию этого контракта, которая будет выбрана в 2025 году, и Skydio предлагает для этого свой новый беспилотник X10D.

Украина также заинтересована в этом дроне. Ее Министерство обороны официально запросило "тысячи" из них - хотя Брай не уточнил, сколько - в дополнение к тысяче или около того дронов, которые Skydio уже отправила Киеву с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Требования, выдвинутые армией, аналогичны тем, что нужны Украине, сказал Брай, но они не однозначны.

"Для нас это изменение стратегии. Там, где есть расхождения, мы отдаем приоритет тому, что видим в Украине", - отметил он.

Основное различие между двумя наборами требований заключается в устойчивости. Самая большая потребность Украины - в дронах, способных противостоять интенсивным российским помехам. По словам Брая, это не то, на чем до сих пор фокусировалась программа разведки ближнего действия.

Тем не менее, его аргумент заключается в том, что Украина является "испытательным полигоном" для небольших дронов. Если они смогут там выжить, это должно стать хорошей рекламной кампанией и для вооруженных сил США. Но это не гарантировано, признал Брай.

"Это риск с точки зрения бизнеса. Но я думаю, что на этот риск стоит пойти", - сказал он.

Война в Украине - использование дронов

Война в Украине стала первой, в которой широко использовались небольшие беспилотники коммерческого типа. За последние два года он стал "песочницей" для компаний по всему миру, пытающихся протестировать свое оборудование.

Тем не менее, большая часть дронов, используемых в Украине, была произведена в Китае, доминирующем в мире производителе в этом секторе.

Американская компания Skydio выделила ВСУ сотни своих лучших беспилотников, чтобы помочь бороться с российскими оккупантами, но они плохо себя показали.

Как пишет The Wall Street Journal, безаилотники Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы. Издание добавило, что большинство малых дронов, разработанных американскими стартапами, не справились в боевых условиях. Это плохая новость и для Пентагона, которому необходимы надежные поставки тысяч беспилотников.

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