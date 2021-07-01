Кредит предоставит правительство Франции.

Верховная Рада ратифицировала договор с правительством Франции о кредите в сумме 70 млн евро для реализации инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона «О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве» (№ 0117) проголосовали 349 народных депутатов Украины.

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Рамочный договор был подписан 13 мая 2021 в Киеве. Документом предусматривается предоставление правительством Франции правительству Украины официальной поддержки в форме казначейского кредита в сумме не выше 70 млн евро для реализации инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения Киева.

Отмечается, что проект состоит из трех частей, а именно: защита Деснянской и Днепровской водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции, и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотери; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод.

Заем предоставляется на срок 40 лет, включая льготный период 15 лет, по процентной ставке 0,0092% годовых, проценты по просроченным платежам рассчитываются по краткосрочной процентной ставке евро, увеличенной на 4% годовых.

Субкредитный договор, определяющий условия использования кредитной ссуды, будет подписан между АО «АК «Киевводоканал», Министерством финансов Украины, Киевским городским советом и АО «Укрэксимбанк».

С целью реализации проекта между «Киевводоканалом» как заказчиком и французской компанией Eiffage Genie Civil будет заключен контракт на выполнение работ по реконструкции объектов (проекте и строительные работы) на сумму не менее 70% от суммы кредита.

Для получения кредита контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года, никакой выборки по кредиту не должно быть осуществлено после 31 декабря 2026 года.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что целью Рамочного договора является создание условий для привлечения льготного кредита, который будет использован на улучшение водоснабжения в Киеве (повышение качества предоставления услуг и надежности эксплуатации, обеспечения экологической безопасности водных ресурсов не только Киева, а и территории Украина, которая расположена в бассейне р. Днепр) путем восстановления и модернизации важнейших объектов водопроводного хозяйства.

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Автор: Надя Пришляк