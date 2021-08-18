Сейчас украинцам вдвое реже предлагают удаленную работу, чем в начале пандемии - весной 2020 года.

В Украине работников постепенно возвращают на работу в офис, тем не менее, некоторые сферы занятости продолжают искать специалистов на удаленную работу.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные сайтов по поиску работы.

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Топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников, выглядит так:

IT, компьютеры, интернет — 35% вакансий;

СМИ, издательство, полиграфия — 30%;

Дизайн, творчество – 27%;

Культура, музыка, шоу-бизнес – 27%;

Логистика, склад, внешняя экономическая деятельность — 24%.

Отмечается, что, несмотря на пандемию, работники возвращаются в офисы. Сейчас удаленную работу, по разным данным, предлагают от 3% до 6% украинских работодателей. В то же время, по данным Work.ua и Jooble, в апреле 2020 года удаленную работу предлагали вдвое чаще – в 7-8% от общего количества вакансий.

По данным OLX.Работа, с начала лета 2021 года был зафиксирован общий рост количества предложений для работы с физическим присутствием на рабочем месте — в частности, на 25% в июне. Это связывают со всплеском сезонных вакансий.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тыс. грн.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

В первом квартале 2021 года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила 41 % месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки.

Автор: Анна Нагорная