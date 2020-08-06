Центры занятости в Украине возобновляют личный прием граждан

Это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности.

Служба занятости возвращается к обычному режиму работы - центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к предоставлению комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в своих помещениях.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил.

Отмечается, что это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности. Такие отдельные территории по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

В то же время в ведомстве отметили, что во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных соответствующие вакансии, а для работодателей - квалифицированный персонал. Так, на протяжении 12 марта - 31 июля работу удалось найти для 222 тысячи граждан.

"В настоящее время возобновляется работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие - растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тысяч, в июле - 68 тысяч", - добавили в пресс-службе.

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