Предлагается увеличить с 500 тыс. грн до 1 млн грн предел, когда наступает уголовная ответственность за недекларирование чиновниками доходов.

Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и усовершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда предлагает Верховной Раде за ложь в декларации о доходах и за непредставление декларации предусмотреть уголовную ответственность, но без лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция «Слуга народа»), который возглавляет эту рабочую группу.

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По его словам, основные дебаты возникли вокруг того, должна быть административная или все же уголовная ответственность.

«Мы пришли к выводу, что за ложь в декларации и за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность», - подчеркнул Монастырский.

Рабочая группа предлагает увеличить с 500 тыс. грн до 1 млн грн предел, когда наступает уголовная ответственность за недекларирование доходов чиновниками.

«Что касается лжи в декларации, мы пришли к выводу, что нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодняшний день это 250 прожиточных минимумов - это около 500 тыс., то есть за ошибку на 500 тыс. грн была уголовная ответственность до решения КСУ. Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов - это более 1 млн грн, а до этой суммы остается ответственность административная», - сказал Монастырский.

По его словам, рабочая группа считает, что непредставление декларации будет признаваться уголовным проступком, а не преступлением.

«Таким образом, мы действительно выполняем позиции мотивации КСУ, но все же за Верховной Радой оставляем установление именно уголовной ответственности за эти уголовные преступления», - отметил Монастырский и добавил, что рабочая группа нашла «компромиссное решение, которое не все поддерживают в парламенте», что за эти правонарушения - ложные данные в декларации или непредставление декларации - не будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а будет предусмотрен штраф, общественные работы, а также лишение права занимать должности.

Хронология событий

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 ноября в Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается возобновить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) является председатель Рады Дмитрий Разумков и члены ряда фракций, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков сообщил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте.

Он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и усовершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должен разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые оговорены решением КС от 27 октября 2020 года.

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Автор: Надя Пришляк