Контролирующие органы смогут проводить внеплановые проверки по заявлению работника или профсоюза.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №11044 об организации трудовых отношений в условиях военного положения относительно проведения проверок в части совершения моббинга.

В сопровождающих документах указано, что проект закона разработан с целью разблокирования возможности проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по заявлению работника или профсоюза по вопросам совершения моббинга во время действия правового режима военного положения.

Проектом закона предлагается установить, что в период действия военного положения центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, и его территориальные органы могут осуществлять внеплановые проверки по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров. Сейчас в указанной норме отсутствует пункт о моббинге, который и предлагают добавить.

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Контролирующие органы смогут проверять юридических лиц независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования и физических лиц, использующих наемный труд. Для этого потребуется заявление работника или профсоюза.

Стоит отметить, что моббинг (травля) – это систематические (повторяющиеся) длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или группы работников трудового коллектива, направленные на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, в том числе с целью приобретения, изменения или прекращения им трудовых прав и обязанностей.

Такие действия могут проявляться в форме психологического и/или экономического давления, в частности, с применением средств электронных коммуникаций, создание в отношении работника напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе такой, которая заставляет его недооценивать свою профессиональную пригодность.

Документ должен пройти два чтения в парламенте в получить подпись президента.

Условия труда в Украине

В 2024 году ожидается рост заработных плат украинцев. Таким прогнозом Национального банка Украины поделилась первый заместитель главы учреждения Екатерина Рожкова.

В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что по итогам 2023 года одним из заметных трендов стало отбеливание заработных плат в Украине.

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