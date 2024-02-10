Основы немецкой промышленной машины упали, как домино.

В Германии промышленность показывает спад. Объемы промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеют тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется, поскольку конкурентоспособность снижается. Дни Германии как промышленной сверхдержавы, возможно, подходят к концу, пишет Bloomberg.

"Честно говоря, надежды немного. Я не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Многое должно измениться очень быстро", – считает главный исполнительный директор поставщика производственного оборудования GEA Group AG Штефан Клеберт.

Агентство подчеркивает, что основы немецкой промышленной машины упали, как домино. США отдаляются от Европы и пытаются конкурировать со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции. Китай становится более крупным конкурентом. Окончательным ударом для некоторых производителей тяжелой промышленности стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа.

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Наряду с глобальной нестабильностью политический паралич в Берлине усугубляет давние внутренние проблемы, такие как скрипучая инфраструктура, старение рабочей силы и бюрократическая волокита.

"В некоторых случаях промышленный спад происходит небольшими шагами, такими как сокращение расширения и инвестиционных планов. В других – более очевидными, такими как перенос производственных линий и сокращение персонала. В крайних случаях... – следствием является окончательное закрытие", – говорится в статье.

Глава североевропейского представительства компании Michelin Мария Реттгер считает, что уменьшение промышленной конкурентоспособности грозит погрузить Германию в нисходящую спираль. Французский производитель шин закрывает два своих завода в Германии и сокращает третий до конца 2025 года. У американского конкурента Goodyear аналогичные планы на два завода.

Отмечается, что Германия не может экспортировать конкурентоспособную продукцию в международном контексте, страна теряет одно из своих самых больших преимуществ.

По словам журналистов, энергетический кризис летом 2022 года стал главным катализатором. Одной из наиболее пострадавших отраслей стала химическая промышленность – прямой результат потери Германией дешевого российского газа. Поскольку переход на чистый водород все еще остается неопределенным, почти каждая десятая компания планирует навсегда остановить производственные процессы.

Отмечается, что неповоротливая немецкая бюрократия также не успевает за развитием, даже когда компании готовы инвестировать в энергосберегающие технологии.

"Сокращение энергоресурсов произошло быстро вслед за сбоями из-за пандемии, которая привела к остановке сборочных линий, поскольку немецкие автопроизводители месяцами ждали чипы и другие компоненты, что подчеркивает риски, связанные с опорой на крупную сеть поставщиков, особенно в Азии", – пишет издание.

Китай сейчас также создает проблемы для Германии во многих аспектах. В дополнение к стратегическому переходу к передовому производству, замедление экономики азиатской сверхдержавы еще больше снижает спрос на немецкие товары. В то же время дешевая конкуренция со стороны Китая вызывает озабоченность в отраслях, имеющих ключевое значение для изменения климата в Германии.

Ситуация в Германии

Однако война в Украине привела к настоящему буму в оборонной промышленности Германии. Страна занимает пятое место среди крупнейших экспортеров оружия в мире после США, России, Франции и Китая.

Ранее УНИАН писал, что в 2023 году Германия, которая имеет наибольшую экономику в ЕС, находилась в рецессии на фоне энергетических и проблем с инфраструктурой, спада глобального спроса и отставания в гонке за доминирование электромобилей.

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