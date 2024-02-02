Документ поддержали 388 парламентариев правящей коалиции.

В пятницу, 2 февраля, депутаты Бундестага приняли во втором и сразу в третьем чтении государственный бюджет Германии на 2024 год. Документ поддержали 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что в этом году правительство ФРГ может потратить 476,81 млрд евро. Чистые заимствования должны составить 39,03 млрд евро.

В частности, на военную помощь Украине в документе предусмотрены около 7,6 млрд евро.

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Пока законодатели голосовали, члены Бундесрата (представительства 16 федеральных земель) ждали, чтобы одобрить основной финансовый документ государства. Ожидается, что они быстро одобрят решение.

Украинско-немецкие отношения

Ранее УНИАН писал, что в Германии идут дискуссии относительно утверждения бюджета на 2024 год, в частности, относительно расходов. Так, парламент планирует сократить социальные расходы. Предусмотрено улучшение интеграции на рынок труда беженцев, особенно из Украины, через программу Jobturbo, чтобы уменьшить расходы на 500 миллионов евро.

В конце января Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, в частности, бронетехника и противоминные средства, боеприпасы и пайки для питания военных. Об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.

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