Украина считается вторым по величине рынком нелегальных сигарет в Европе.

Один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине – компания Phillip Morris International – отсудила у поддельщиков своей продукции 1,4 млн грн имущественного ущерба.

Об этом свидетельствует приговор Железнодорожного районного суда Львова.

Правонарушители изготовили более 38 тыс. пачек сигарет под торговой маркой BOND, принадлежащей Philip Morris, и продавали их во Львовской и Волынской областях.

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Согласно приговору суда, кроме обязанности выплаты денежной компенсации, суд назначил преступникам условные сроки, а также обязал уничтожить оборудование для нелегального производства вместе с сырьем и готовой контрафактной продукцией.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету KPMG за 2022 год, Украина считается вторым по величине рынком нелегальных сигарет в Европе, уступая только Франции. Из-за этого государственный бюджет в 2023 году может недополучить 22 млрд грн.

Каждая третья нелегальная пачка сигарет в Украине является подделкой брендов четырех международных табачных компаний, работающих в Украине.