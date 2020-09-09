Кабмин утвердил план своих действий до конца года

Это документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности.

Кабинет министров Украины принял решение об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год. Читайте такжеКабмин снял "образовательный сериал", посвященный местным выборам в Украине Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения. Что этому предшествовало Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, заявил, что документ содержит 690 пунктов.

"Каждый пункт имеет обоснование важности этих действий, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности.

"Это тот план действий, который обеспечит прогресс в выполнении программы действий правительства, которая была утверждена в начале нашей работы", - подчеркнул премьер-министр. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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