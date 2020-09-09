Правительство утвердило план своих приоритетных действий до конца года / REUTERS
Кабинет министров Украины принял решение об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год.
Читайте такжеКабмин снял "образовательный сериал", посвященный местным выборам в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
Решение принято без обсуждения.
Что этому предшествовало
- Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, заявил, что документ содержит 690 пунктов.
- "Каждый пункт имеет обоснование важности этих действий, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты", - сказал Шмыгаль.
- По его словам, это документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности.
- "Это тот план действий, который обеспечит прогресс в выполнении программы действий правительства, которая была утверждена в начале нашей работы", - подчеркнул премьер-министр.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram