Правительство утвердило план своих приоритетных действий до конца года / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Что этому предшествовало

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, заявил, что документ содержит 690 пунктов.
  • "Каждый пункт имеет обоснование важности этих действий, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты", - сказал Шмыгаль.
  • По его словам, это документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности.
  • "Это тот план действий, который обеспечит прогресс в выполнении программы действий правительства, которая была утверждена в начале нашей работы", - подчеркнул премьер-министр.

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Автор: УНИАН