Бизнес подчеркивает, что поправка №161 не создает действенный механизм борьбы с поддельными акцизными марками, а является только неэффективной попыткой повлиять на чрезвычайно сложную и комплексную проблему теневого рынка подакцизных товаров.

В ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №9662, который содержит нормы, которые могут существенно негативно повлиять на легальный рынок подакцизных товаров. В частности, речь идет о поправке №161 к законопроекту, которая устанавливает запрет производства и оборота табачных изделий и алкогольных напитков, маркированных акцизными марками предыдущего образца, с 1 июня и 1 сентября 2024 года соответственно. Ранее эта поправка была поддержана Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В случае принятия законопроекта с этой поправкой, определенная в ней подакцизная продукция, по истечению установленного переходного периода, будет считаться немаркированной, а следовательно за ее производство и оборот будут применяться санкции.

Бизнес подчеркивает, что поправка №161 не создает действенный механизм борьбы с поддельными акцизными марками, а является только неэффективной попыткой повлиять на чрезвычайно сложную и комплексную проблему теневого рынка подакцизных товаров. Легальному бизнесу не предложено ничего другого, кроме как изъять из обращения и уничтожить за свой счет собственную законно произведенную, импортированную или приобретенную для дальнейшей реализации качественную продукцию, с которой уплачены все налоги, и которая по законодательству должна находиться в обороте до истечения срока годности для потребления. Бизнес обращает внимание, что полное изъятие из оборота такой продукции создаст для него непомерные логистические трудности. Более того, эта продукция технологически не подлежит перемаркировке, поскольку каждая марка наклеивается таким образом, чтобы ее снятие без повреждения упаковки было невозможным, а продукция иностранного производства вообще маркируется исключительно иностранными компаниями за рубежом. Указанная продукция в большинстве случаев не может быть промышленно переработана. Как следствие, ориентировочные убытки бизнеса от принятия поправки составят десятки миллиардов гривень. Компенсация государством соответствующих убытков легальных операторов рынка в поправке не предусмотрена.

Зато, такая инициатива не остановит оборот уже произведенной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, находящейся на нелегальном рынке, а субъекты теневого рынка, которые уже имеют доступ к маркам нового образца, очень быстро наладят производство подделок таких марок. Принятие поправки никоим образом не навредит реализации нелегальной продукции из-под прилавка, через интернет и тому подобное.

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По убеждению представителей легального бизнеса, если эта поправка не будет отклонена, существует высокая вероятность дополнительного роста предложения нелегальной продукции на сером рынке. Тогда как бизнес, работающий в правовом поле, будет нести убытки из-за возникновения дефицита легальных товаров, поскольку для минимизации собственных убытков предприятия торговли будут вынуждены отказываться от приобретения продукции с марками предыдущего образца у производителей и импортеров. Кроме того, поддельный бренд не является серьезной проблемой на рынке. К примеру, по данным KANTAR Украина, 2/3 теневого рынка сигарет составляет продукция, на которой отсутствуют акцизные марки.

Европейская Бизнес Ассоциация, Общественный союз "Украинский фуд-ритейл альянс", Ассоциация "Укртютюн" и Ассоциация "Укргорилка" настойчиво призывают парламент отклонить поправку №161 к законопроекту №9662, которая перекладывает на легальный бизнес ответственность за правонарушения, совершенные игроками теневого рынка подакцизных товаров, и приводит к огромным финансовым и операционным потерям из-за невозможности эффективного решения государством многолетней проблемы нелегального оборота подакцизных товаров.