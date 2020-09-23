Немецкая полиция обыскала более 40 домов и предприятий.

Немецкая полиция обыскала более 40 домов и предприятий в пяти немецких землях рано утром 23 сентября в рамках расследования незаконного ввоза в страну иностранных рабочих для работы в мясоперерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Более 80 допросов

По словам представителя федеральной полиции, правоохранители намерены допросить более 80 иностранных рабочих, в основном из стран Восточной Европы, не входящих в ЕС, таких как Украина и Беларусь.

В центре расследования находятся две компании, которые подозреваются в незаконном завозе рабочих в Германию для работ по упаковке мяса.

В этом году мясоперерабатывающий сектор Германии подвергся критике за широкое использование наемных работников-мигрантов из Восточной Европы, поскольку ненадлежащие условия работы стали причиной нескольких вспышек коронавируса на предприятиях.

Основные подозреваемые

Расследование ведется в отношении десяти основных подозреваемых в возрасте от 41 до 56 лет. Среди них восемь мужчин и две женщины. Речь идет об обвинении в преступной и коммерческой контрабанде и подделке документов. Во время обысков были конфискованы ценности на сумму 1,5 миллиона евро.

Две компании обвиняются в том, что они привозили в Германию рабочих с поддельными документами. Они организовывали проживание и транспорт, а взамен за эти услуги получали часть заработной платы рабочих.

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Автор: УНИАН