Об этом пишет Forbes в материале о ходе дела о рефинансировании «ВиЭйБи банка», фигурантами которого являются бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук и бизнесмен Олег Бахматюк. Досудебное следствие завершено, и дело передано в Высший антикоррупционный суд. «Детективы не раскопали ничего нового, - утверждает один из фигурантов дела на правах анонимности. - Взяли те же документы, с которым работали с 2016 года, и раздали новые подозрения».

Нацбанк заинтересован в объективном расследовании дела «ВиЭйБи» Банка, сообщили в пресс-службе регулятора по запросу Forbes. А в компании Бахматюка «Укрлендфарминг» надеются, что очередной суд поставит точку в этой истории. Следствие не доказало факты преступного сговора и нанесение ущерба государству, утверждают в компании бизнесмена.

Ранее адвокаты подозреваемого бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука обвинили НАБУ в умышленном затягивании расследования дела по рефинансированию VAB банка. Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобы защиты и отменил постановление НАБУ как незаконное. Адвокаты утверждают, что НАБУ подало 10 одинаковых постановлений о приостановлении дела, чтобы обойти положения об разрешенных сроках досудебного расследования, ведь иначе дело против их клиента пришлось бы закрыть за отсутствием каких-либо доказательств.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.