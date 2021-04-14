Группа компаний DIM сообщает о получении сертификата № ІУ123210330681, что подтверждает готовность объекта к эксплуатации первой очереди жилого комплекса "Метрополис" в Голосеевском районе Киева, на улице Академика Заболотного, 1. Указанным документом Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины введены в эксплуатацию первый и второй дома жилого комплекса.

"Жилой комплекс" Метрополис " - амбициозный проект Группы компаний DIM наряду с ВДНХ, который оценили уже тысячи семей и которым мы гордимся. Сейчас смело могу сказать, что был сделан весомый шаг на пути его реализации. Я искренне радуюсь за каждого, кто переступит порог собственной квартиры, будет в ней наслаждаться жизнью, гордиться победами и воспитывать детей.

Впереди у нас еще больше ярких проектов, качественных и величественных домов и множество довольных инвесторов, которые будут иметь собственный дом!",- прокомментировал управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

"Метрополис" – жилой комплекс класса комфорт-плюс, расположенный в самом зеленом районе столицы. Точное расположение ЖК, рядом с Голосеевским парком и ВДНХ, позволит наслаждаться природой и одновременно оставаться в ритме столичной жизни.

В каждом доме запроектированы дизайнерское лобби с мягкими диванами и удобными зонами для ожидания или отдыха, скоростные лифты и панорамное остекление удачно выделяют этот комплекс среди других. Для автовладельцев предусмотрены наземный и подземный паркинг с зарядками для электромобилей.

Поэтому, если вы еще сомневаетесь – самое время сделать выбор в пользу ЖК "Метрополис". В третьем доме, ввод в эксплуатацию которого запланирован на IV квартал 2021 года, еще можно выбрать квартиры с хорошим панорамным видом. И еще одна хорошая новость – в апреле стартовали продажи квартир в четвертом доме "Метрополиса".

Кстати, при выборе квартир в этих домах вы сможете воспользоваться сервисом #READYDIM. Это отличная возможность получить квартиру с уже готовым ремонтом. Достаточно лишь выбрать желаемый стиль, цветовую гамму и один из предложенных ценовых пакетов. Никакого стресса и переживаний из-за поиска строительных материалов, рабочих и необходимости постоянного контроля.

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Автор: Иван Бойко