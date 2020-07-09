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В Раде сообщили, что вопрос отставки Кабмина сейчас не обсуждается

12:48, 09 июля 2020
Разное
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Глава Кабмина Денис Шмыгаль / REUTERS

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который является членом фракции "Слуга народа".

"Я лично нет (не собираюсь отправлять правительство в отставку – УНИАН). Этот вопрос не обсуждается. Я думаю, что правительство еще поработает. Их потрясло очень сильно, но и всех нас потрясло, если объективно. Но сейчас они нашли баланс и продолжают двигаться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил ее на рассмотрение парламента.

18 июня Верховная Рада не поддержала обновленную программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, из-за чего у него нет годового иммунитета от отставки.

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