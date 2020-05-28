Непрозрачный конкурс от АРМА в интересах украинского олигарха состоится уже в ближайшее время – политолог

Уже в ближайшее время определится победитель конкурса на управление более 126 объектами недвижимости.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вскоре определит победителя в конкурсе, который проходил по непрозрачным правилам, прописанным под компании украинских олигархов. Уже в ближайшее время определится победитель конкурса на управление более 126 объектами недвижимости, который в середине мая этого года организовало Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом в своем блоге на сайте Цензор.нет написал Виктор Таран.

Он отмечает, что АРМА создавалось как один из инструментов для возвращения активов чиновников режима Януковича, полученных коррупционным путем, однако со своей задачей агентство не справилось, а занимается обслуживанием интересов олигархов и финансово-промышленных групп.

Виктор Таран сообщает, что 25 мая закончился срок подачи заявок на конкурс по управлению активами группы компаний "АИС" - это более 126 объектов недвижимости. По его мнению, сам конкурс был прописан под одного из участников – конкретное юрлицо, которому потребуются ресурсы для эффективного управления.

""Воздвиженка" если и обладает такими ресурсами, то только частично. А ее предыдущая деятельность по управлению имуществом привела к тому, что большинство автоцентров "АИС" пустуют, а имущество пребывает в плачевном состоянии", - пишет эксперт.

В качестве аргументов он привел факты, которые подтверждают непрозрачность организованного конкурса. В частности, заявку на участие в конкурсе в принципе невозможно составить правильно, не обладая внутренней информацией АРМА, а сроки подачи заявок были максимально сжаты и подготовить пакет документов было крайне сложно.

По информации эксперта среди компаний, подавших заявку на участие в конкурсе есть и такая, которая обладает необходимым опытом в сфере автомобильного бизнеса, но поскольку правила конкурса были прописаны под определенное юрлицо, то "шансы на то, что эта компания выиграет конкурс минимальны".

Таран призвал экспертов и журналистов внимательно следить за ходом "Конкурса". Тогда, по его мнению, можно будет с уверенностью говорить, что чиновники АРМА "заточили конкурс под "Водзвиженку" или другую компанию".

При этом эксперт отмечает, что такие непрозрачные конкурсы проводятся АРМА не впервые и в качестве примеров приводит конкурс на управление резиденцией беглого Януковича "Межигорье", а также конкурс на управление Херсонской нефтеперевалкой.

Таран считает, что только публичность и прозрачность могут стать защитой от коррупции и теневых схем.

"Единственно верной защитой нас, граждан Украины, от коррупции и подобных "схем", может быть только публичность и обнародование фактов, которые могут свидетельствовать о непрозрачных действиях чиновников. Для того, чтобы правоохранительные органы и общество дали правовую и политическую оценку их деятельность", - уверен Виктор Таран

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