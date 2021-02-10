В своем исковом заявлении биржи заявили, что SEC превышает свои полномочия требованиями о раскрытии новой информации.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и электронная биржа для высокотехнологичных компаний NASDAQ подали в апелляционный суд округа Колумбия иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Биржи недовольны названными в декабре планами SEC ввести новые правила раскрытия информации о торгах, сообщает Reuters.

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Регуляторы хотят, чтобы биржи публиковали поступающие в реальном времени технические данные о заявках на покупку и продажи тех или иных ценных бумаг (Securities Information Processors — SIP). Они считают, что публикация таких данных, которая позволяет понимать краткосрочную конъюнктуру рынка, повысит конкуренцию среди инвесторов.

Биржи выступили против этих планов, заявив, что регулятор превышает свои полномочия и что такие изменения нарушат нормальную работу фондовых рынков. Как пишет издание, в случае публикации таких данных о торгах биржи могут лишиться части дохода, поскольку эти данные о заявках биржи продают брокерским компаниям, которые могут следить за текущей конъюнктурой в реальном времени.

В своем исковом заявлении биржи заявили, что SEC превышает свои полномочия требованиями о раскрытии новой информации, что это не способствует защите закона, чем должен заниматься регулятор, и что изменения SEC сделают работу на рынках более сложной и затратной, попросив суд вынести свое решение по этому спору.

Nasdaq и новые стандарты

2 декабря 2020 года биржа Nasdaq обратилась к комиссии по ценным бумагам США с просьбой разрешить ей ввести новые стандарты в отношении компаний, которые торгуются на бирже.

По новым правилам, которые предлагает ввести Nasdaq, советы директоров большинства компаний должны включать директора-женщину, представителя ЛГБТ-сообщества и одного человека, «недопредставленного меньшинства».

7 декабря 2020 года биржевой индекс Nasdaq обновил исторический максимум в ходе торговой сессии в понедельник, 7 декабря. Индекс Nasdaq поднимался до уровня 12 523, обновив таким образом исторический максимум. Рост произошел за счет подорожания акций технологических компаний Apple, Facebook и Microsoft.

21 января 2021 года биржевые индексы США поднялись до рекордного максимума.

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Автор: Елена Коваленко