Американская торговая палата призывает срочно пересмотреть нормы регулирования локдауна. Ведь по действующим нормам даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть бытовых товаров - в т. ч. стиральные порошки и мыло, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары, табачные изделия.

С 8 по 25 января 2021 года будет действовать полный запрет на продажу любых товаров, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.

Это парализует работу не только специализированных магазинов, но и супермаркетов. Ведь все остальные товары можно будет заказать только с адресной доставкой. Об этом официально заявили в Американской торговой палате.

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- С 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного спроса: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения – предупреждают в Американской торговой палате.

Как подтвердили УНИАН в компании «Филипп Моррис Украина», правительственный запрет сформулирован на данный момент таким образом, что полностью запрещает с 8 по 25 января 2021 г. в т. ч. продажу табачных изделий офлайн.

По прогнозам Американской торговой палаты, для ограничения доступа посетителей к запрещенных товаров, по решению Правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные отделы или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

- Такое решение не только является прямым ограничением прав, но и потенциально будет приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах – прогнозируют в Американской торговой палате.

Чтобы предупредить негативные последствия, как для субъектов хозяйствования, так и для потребителей, в течение декабря Палата неоднократно обращалась в Кабинет Министров Украины с просьбой пересмотреть текст соответствующего постановления №1236 об установлении карантина.

- Бизнес-сообщество предлагает правительству изменить редакцию постановления, разрешив работу субъектов хозяйствования, которые продают товары на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам – предлагают в Американской торговой палате.

В случае, если такие изменения не будут поддержаны правительством до введения карантина, в Американской торговой палате ожидают существенных дополнительных убытков – как для бизнеса, так и для государства, а также значительного недовольства потребителей.

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Автор: УНИАН