Текущий средний ремонт дороги Р-33 начался в марте на отрезке протяженностью 8,7 км от села Ангелиновка в направлении села Розалевка.

В Одесской области в ходе реализации президентской программы «Большая стройка» началось восстановление дороги регионального значения Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка, имеющую общую протяженность 358,9 км и соединяющую густонаселенные районы Винницкой и Одесской областей.

До начала ремонта дорога находилась в катастрофическом состоянии из-за значительных и многочисленных деформаций дорожного покрытия, сообщается на официальной странице «Большой стройки» в Facebook.

Текущий средний ремонт дороги Р-33 начался в марте на отрезке протяженностью 8,7 км от села Ангелиновка в направлении села Розалевка. В настоящее время здесь уже завершены работы по удалению кустарников и мелколесья, продолжается разрыхление асфальтобетонного покрытия и распушивание дорожной одежды.

Одновременно на дороге начато устройство усиленной основы по технологии «холодного ресайклинга» и в ближайшее время должно начаться устройство нижнего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Также в ходе ремонта будет проведено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, укреплены обочины, устроены съезды и примыкания, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

В работах задействованы 70 работников и 40 единиц спецтехники. Завершение ремонта запланировано на июль.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление дорог местного значения является одним из приоритетных направлений 2021 года.

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Автор: Иван Бойко