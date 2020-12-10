Контракты позволят инвесторам и фермерам делать ставки на стоимость пресной воды в будущем.

На фондовой бирже Уолл-Стрит могут быть запущены фьючерсные контракты, привязанные к стоимости воды.

С подобной инициативой выступила компания CME Group, сообщает Business Insider.

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Контракты позволят инвесторам и фермерам делать ставки на стоимость пресной воды в будущем. Так в CME хотят уменьшить риски перебоев водоснабжения и предсказывать ситуацию с запасами воды.

"К 2025 году ожидается, что почти две трети населения мира столкнутся с нехваткой воды. Нехватка воды представляет растущий риск для предприятий и сообществ во всем мире", – заявил Тим МакКорт, директор CME Group Global по индексам акций и альтернативным инвестиционным продуктам.

Спрос на контракты будет выше среди фермеров, чем среди инвесторов, отмечают в BI. Фермеры будут стремиться застраховать свои производственные затраты в условиях неопределенной экологической ситуации.

Контракты будут привязаны к Индексу водных ресурсов Калифорнии Nasdaq Veles с оборотом $1,1 млрд. Индекс определяется средневзвешенными по объему ценами сделок на пяти крупнейших рынках воды Калифорнии.

Каждый контракт будет включать 10 акров воды – около 3,26 млн галлонов воды. Фьючерсные контракты на воду будут финансово урегулированы. Это значит, что по истечению контракта инвесторы не будут получать миллионы галлонов воды.

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Автор: УНИАН