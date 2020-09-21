Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило и направило в заинтересованные органы проект стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Как сообщает пресс-служба, документ разрабатывался на основе результатов обзора оборонно-промышленного комплекса, который впервые был проведен в Украине.
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Стратегия
«Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса служит «дорожной картой» начатых в стране реформ оборонно-промышленного комплекса, и именно на ее основе будут актуализированы и реализованы Государственная целевая программа реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины и Государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии», - цитирует замминистра экономики Светлану Панаиотиди пресс-служба Минэкономики.
Трансформация ОПК
Как сказано в сообщении, целью разработанной стратегии является трансформация ОПК для лучшего удовлетворения потребностей сил безопасности и сил обороны для выполнения задач по назначению в текущих и прогнозируемых условиях безопасности среды способом, который способствует развитию отечественной экономики.
«В проекте стратегии сформирована четкая структура ожидаемых результатов в виде иерархии целей. Цель реформирования ОПК достигается путем реализации пяти стратегических целей, распределенных в порядке приоритетности. В свою очередь, каждая стратегическая цель разделена на несколько оперативных задач, выполнение которых является необходимым условием для достижения соответствующей стратегической цели», - говорится в сообщении.
В мае 2020 года Кабинет министров утвердил отчет по итогам обзора оборонно-промышленного комплекса Украины. После решения Кабмина документ был внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Хронология событий
5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности.
11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают вопрос о создании министерства развития.
4 июля 2020 года Зеленский анонсировал назначение вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК.
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