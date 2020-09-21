На основе этой стратегии будут актуализированы и реализованы госпрограммы реформирования и развития ОПК.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило и направило в заинтересованные органы проект стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщает пресс-служба, документ разрабатывался на основе результатов обзора оборонно-промышленного комплекса, который впервые был проведен в Украине.

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Стратегия

«Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса служит «дорожной картой» начатых в стране реформ оборонно-промышленного комплекса, и именно на ее основе будут актуализированы и реализованы Государственная целевая программа реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины и Государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии», - цитирует замминистра экономики Светлану Панаиотиди пресс-служба Минэкономики.

Трансформация ОПК

Как сказано в сообщении, целью разработанной стратегии является трансформация ОПК для лучшего удовлетворения потребностей сил безопасности и сил обороны для выполнения задач по назначению в текущих и прогнозируемых условиях безопасности среды способом, который способствует развитию отечественной экономики.

«В проекте стратегии сформирована четкая структура ожидаемых результатов в виде иерархии целей. Цель реформирования ОПК достигается путем реализации пяти стратегических целей, распределенных в порядке приоритетности. В свою очередь, каждая стратегическая цель разделена на несколько оперативных задач, выполнение которых является необходимым условием для достижения соответствующей стратегической цели», - говорится в сообщении.

В мае 2020 года Кабинет министров утвердил отчет по итогам обзора оборонно-промышленного комплекса Украины. После решения Кабмина документ был внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Хронология событий

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают вопрос о создании министерства развития.

4 июля 2020 года Зеленский анонсировал назначение вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК.

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Автор: Дмитрий Шварц