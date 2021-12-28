Повышение рейтинга для "Метинвеста" объясняется эффективной политикой и практиками компании в области корпоративной этики.

Рейтинг "Метинвеста" в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) повысили с уровня "B" до уровня "BВ", где "CCC" – самый низкий рейтинг и "AAA" – самый высокий.

Об этом сообщает пресс-служба группы и отмечает, что речь идет об оценке международного агентства MSCI.

Рейтинг "ВВ" в системе оценки MSCI получают компании с достаточным уровнем опыта в управлении наиболее значительными рисками и возможностями, связанными с экологическим, социальным и корпоративным управлением.

Читайте такжеУкраинская металлургия стала лидером по росту зарплат среди отраслей экономики - экспертыПовышение рейтинга для "Метинвеста" в MSCI объясняют эффективной политикой и практиками компании в области корпоративной этики. Также агентство отметило ответственный подход группы к программам по охране труда и промышленной безопасности, а также высокие стандарты управления трудовыми ресурсами.

По словам гендиректора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова, устойчивое развитие – один из главных приоритетов компании. "Для нас большая честь получить признание и высокую оценку независимым рейтинговым агентством в области ESG", - заявил он.

Рыженков добавил, что компания уделяет внимание и экологической повестке, и здоровью и благополучию сотрудников, а также местных сообществ.

Отмечается, что международное агентство MSCI обладает более чем 50-летним опытом в области исследований, данных и технологий.