Меморандум направлен на увеличение количества совместных проектов, научных исследований, а также участие в консорциумах программы ERASMUS+ и других международных инициативах.

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника подписал меморандум о сотрудничестве с одним из наиболее авторитетных политехнических университетов Украины - Национальным техническим университетом "Днепровская политехника". Вузы станут партнерами в образовательной, научной и инновационной деятельности.

"Меморандум является важным шагом в общей миссии укрепления образовательного и научного потенциала Украины. Сегодня инженерно-техническое образование крайне важно для возрождения промышленности нашей страны, которая уже третий год живет в условиях полномасштабной войны. Сотрудничество для обоих университетов предусматривает широкий спектр инициатив, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов инженерной отрасли и развитие научно-технических достижений", - сказал ректор Метинвест Политехники Александр Поважный.

Меморандум направлен на увеличение количества совместных проектов, научных исследований, а также участие в консорциумах программы ERASMUS+ и других международных инициативах. Планируется, что совместная работа позволит не только находить новые решения в обеспечении качества образования, мобильности студентов, повышения квалификации преподавателей, но и создавать новые научные результаты.

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"Направления образовательной и научной деятельности наших университетов очень похожи, но каждый из нас имеет свою специфику, опыт и сильные стороны. Сотрудничество будет способствовать внедрению передовых подходов в области технического образования, позволит нам объединить усилия и совместно сделать важный вклад в подготовку квалифицированных специалистов и развитие инновационных технологий", - добавил ректор Национального технического университета "Днепровская политехника" Александр Азюковский.

Одной из целей партнерства также является построение дружественного студенческого сообщества с возможностью общаться, совместно участвовать в общественных и культурных инициативах.

Напомним, ранее вуз Метинвест Политехника, который основала компания Метинвест Рината Ахметова, выпустил первых специалистов по современным инженерным специальностям.