Патрисио считает, что людям придется привыкнуть к более высоким ценам на продукты питания, учитывая, что население мира растет, а количество земель, на которых можно выращивать продукты питания - нет.

После пандемии коронавируса цены на продукты питания неизбежно вырастут и людям придется привыкнуть больше тратить на еду.

Об этом сказал руководитель одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире Kraft Heinz Мигель Патрисио.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, рост стоимости ингредиентов, таких как крупы и масла, привел к тому, что мировые цены на продукты питания достигли 10-летнего максимума.

По словам Патрисио, его компания была вынуждена поднять цены в нескольких странах из-за роста инфляции практически везде в мире. В частности, компания повысила цены более чем на половину своей продукции на рынке в США, цены растут и в других странах.

"Мы повышаем цены там, где это необходимо, по всему миру", - сказал он.

Во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья, от сельскохозяйственных культур до растительных масел. Локдаун и карантин привели к ограничению как производства, так и распространения готовой продукции.

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В связи с возобновлением экономического роста поставщики не успевают за растущим спросом, что ведет к повышению цен. Повышение заработной платы и цен на энергоносители также увеличило нагрузку на производителей.

Патрисио утверждает, что все это в совокупности делает продукты дороже.

Патрисио считает, что потребителям придется привыкнуть к более высоким ценам на продукты питания, учитывая, что население мира растет, а количество земель, на которых можно выращивать продукты питания - нет.

В более долгосрочной перспективе предстоит усовершенствовать технологии для повышения эффективности фермерских хозяйств. По словам Патрисио, рост затрат придется финансировать не только покупателям, но и производителям.

Но крупные производители продуктов питания, такие как Kraft Heinz, Nestle и PepsiCo, скорее всего, переложат эти расходы на потребителей, считает Кона Хак, руководитель отдела исследований сельскохозяйственной компании ED&F Man.

"Будь то кукуруза, сахар, кофе, соевые бобы, пальмовое масло, что угодно, - все эти основные продукты питания дорожают, - говорит она. - Плохие урожаи в Бразилии - одном из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, сокращение посевов в США и накопление запасов в Китае в сочетании с более дорогими удобрениями, энергоносителями и расходами на транспортировку привели к росту цен".

По ее мнению, это коснется всех производителей продуктов питания и, следовательно, все они будут поднимать цены примерно одинаково, поскольку это будут делать все, а значит, потеря клиентов им не грозит, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая