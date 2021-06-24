Производитель нарастил долю контрафакта до 50% и ежегодно недоплачивает в бюджет 4-6 млрд грн. Об этом в комментарии "Обозревателю"рассказали в Государственной фискальной службе Украины. Там же сообщили, что около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - ТМ Compliment. Это продукция Львовской табачной фабрики (ЛТФ), пишет ZN.ua.

Львовская "сигаретная империя" охватывать непосредственно ЛТФ, а также Винниковскую табачную фабрику и ООО "Марвелл Интернешнл Табакко Групп". Владеет ею львовский бизнесмен Григорий Козловский.

Значительной доли на рынке "империя" ЛТФ достигла несколькими способами. В частности, конгломерат выпускает сигареты Marvel под видом сигарилл, (акцизная марка значительно дешевле - в 15 раз), а также Compliment, Jin-Ling. Об этом написало издание "Экономправда". Например, во втором полугодии 2016 года компания выпустила 76,9 млн пачек сигарилл. При этом сигарет было выпущено только 17,3 млн пачек, говорится в публикации.

В 2016-2018 фабрика вообще не покупала акцизные марки, что позволило ей накопить доход и увеличить свое присутствие на рынке контрафакта.

Кроме экономии на акцизных марках, Львовская табачная фабрика изобрела свой "способ" не платить акцизы за помощью надписи "дьюти-фри" на пачке, хотя продукция в основном продается на улице и в интернете.

В свою очередь, по данным Единого государственного реестра судебных решений, Винниковская табачная фабрика бизнесмена буквально погрязла в криминале - по состоянию на 21 июня 2021 года предприятие проходит по 8 уголовным и 8 административных делах.

С начала года Государственная фискальная служба конфисковала контрафактных сигарет на 434 млн гривен и закрыла 10 нелегальных производств табачных изделий, сообщил глава ГФС Вадим Мельник на встрече с членами ассоциации "Укртабак".

А общие потери Украины от контрафактных сигарет составляют около 12 млрд гривен ежегодно.

Как сообщалось, теневой рынок сигарет в Украине достиг рекордных 12,8% от официального рынка.

По данным "Филип Моррис Украина", рост контрафакта связанное с тем, что акцизы на табачные изделия растут быстрее, чем доходы населения.

Транснациональные производители обеспокоены тем, что доля нелегальной продажи табачных изделий в Украине растет, что снижает долю легальной табачной продукции, а также отчисления в госбюджет страны.

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Автор: Иван Бойко