Яхту украинского бизнесмена видели у всех берегов Италии, сейчас она на Сардинии.

Украинский бизнесмен, бывший совладелец "Укрсиббанка" экс-президент харьковского ФК "Металлист" Александр Ярославский в марте 2022 года заявил о намерениях продать свою яхту Kaiser, а полученные средства – направить на программу восстановления Харькова. Впрочем яхту до сих пор не продали, и за последний месяц ее не видели в портах, сообщает журналист Михаил Ткач.

"Яхта Kaiser, которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии, и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето – нет", – отмечает Ткач.

Яхта Ярославского

Вскоре после вторжения РФ в Украину президент группы DCH (Development Construction Holding) Александр Ярославский, выехавший из Украины в феврале 2022 года, пообещал продать свою 60-метровую моторную яхту 2011 года постройки Kaiser от Abeking & Rasmussen на 12 гостей, а полученные средства направить на восстановление Харькова.

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В мае прошлого года яхта была выставлена на продажу на портале Worth Avenue Yachts за 49,5 млн евро. Впрочем, в начале 2023 года объявление удалили, так ее и не продав.

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