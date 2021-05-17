По данным сервиса CoinDesk, в 7:06 курс биткоина снизился до $42,279 тыс. Ранее курс криптовалюты был ниже отметки в $45 тыс. в феврале.

Стоимость биткоина впервые с февраля упала ниже $45 тыс. после того, как основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не исключил, что Tesla может продать или уже продала свои биткойн-активы. Падение составило более 10%.

Читайте такжеСостояние Маска с начала недели упало более чем на $20 миллиардовПо данным сервиса CoinDesk, в 7:06 курс биткоина снизился до $42,279 тыс. Ранее курс криптовалюты был ниже отметки в $45 тыс. в феврале.

Резкое падение началось из-за ответа Маска одному из пользователей Twitter, пишет Bloomberg. «В самом деле»,— написал Илон Маск в ответ на высказывание, что держатели биткоинов будут расстроены, когда узнают о продаже компанией Tesla биткоин-активов. Ранее их стоимость оценивалась в $1,5 млрд, передает kommersant.

Заявление Маска о биткоине

13 мая Илон Маск объявил об отказе Tesla продавать автомобили за криптовалюту. Он заявил, что майнинг биткоина не экологичен, поэтому расплатиться им за новую машину больше нельзя. После этого курс биткоина и других криптовалют начал значительно снижаться, а состояние Илона Маска упало более чем на $20 млрд, до $145,5 млрд.

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Автор: Ирина Погорелая