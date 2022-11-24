Соответствующий законопроект инициировала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входят 104 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, поддержали законопроект №5655 о реформе градостроительства, а также призвали парламент принять его во втором чтении как можно быстрее. Законопроект инициировала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо-обращение к председателю Верховной Рады и премьер-министру.

"Проект закона №5655 соответствует лучшим мировым практикам, обеспечивает минимизацию коррупционных рисков путем создания конкурентной прозрачного рыночной среды, а также внедрению разумной регуляции и автоматизации предоставления услуг в соответствующей сфере. Это настоящая реформа системы градостроительного контроля и надзора, которая имеет целью преодоление коррупции, внедрение цифровых услуг и демонополизацию функций контроля и надзора. Перевод всех процессов в электронную систему и введение автоматического предоставления разрешений, сертификатов и прочих документов через эту систему – это то, чего годами ждал украинский бизнес", – отмечают они в заявлении.

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В письме также отмечается, что реализация этого проекта обеспечит снижение коррупционных рисков при предоставлении административных услуг, обеспечит построение прозрачной и эффективной системы градостроительного контроля и надзора, введет принцип альтернативности выбора органа с градостроительного контроля.

"Украинский бизнес призывает Кабинет министров и украинский парламент в это сложное военное время не тянуть с принятием важных для страны системных решений и лишить бизнес зарегулированности и коррупционности при контроле строительства", – говорится в письме.

Напомним, ранее Шуляк отметила, что законопроект №5655, который запустит реформу в строительной отрасли, позволит реализовать восстановление Украины после победы с учетом лучшего международного опыта и без коррупционных рисков.