Подписание меморандума состоялось во время японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению 19 февраля в Токио.

Крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины Киевстар подписал трехсторонний Меморандум с двумя японскими компаниями - Sojitz и PicoCELA. Согласно соглашению, компании планируют обсудить пути взаимодействия с целью восстановления Украины.

Подписание меморандума состоялось во время японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению 19 февраля в Токио. Мероприятие совместно организовали правительства Японии и Украины. В конференции приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также представители японских и украинских компаний. Киевстар на конференции был представлен Федерацией работодателей Украины, членом которой является компания.

"Все, что мы делаем в Киевстар, направлено на поддержку Украины. Именно поэтому мы активно приобщаемся к мерам по восстановлению нашей страны и договариваемся о сотрудничестве с международными компаниями. Мы уверены, что опыт, экспертиза и технологичность японского бизнеса будет ценной и будет способствовать успешной реализации ряда проектов, направленных на восстановление Украины"" - комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых бизнесов на корпоративном рынке Киевстар.

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Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Киевстар, Sojitz и PicoCELA, будет способствовать определению вариантов сотрудничества между компаниями по ряду проектов. В том числе и развитию беспроводной mesh-технологии PicoCELA, которая имеет проверенную репутацию быстрого развертывания "бесшовного" интернет-покрытия в нужной зоне.

"Мы были горды представлять украинские компании-участницы ФРУ на мероприятии такого высокого уровня. В частности, гордимся тем, что Киевстар в очередной раз подтверждает свои позиции амбассадора инвестиций и инноваций, теперь и перспективами сотрудничества с японским бизнесом", - комментирует Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины.

Напомним, что недавно Киевстар подписал Меморандум о сотрудничестве с ведущим мировым провайдером облачных сервисов Amazon Web Services (AWS).

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2023 года обслуживал более 24 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная Группа VEON (штаб-квартира в Нидерландах). Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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