Стало известно, сколько украинцев потеряли работу за время карантина

По состоянию на 6 августа статус безработного имеют более полумиллиона украинцев.

Около 406 тысяч украинцев получили статус безработного за период действия карантина с 12 марта по 4 августа.

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Об этом сообщила Государственная служба занятости.

"По состоянию на 6 августа статус безработного имеют 502 тыс. украинцев. За период действия карантина (с 12 марта по 4 августа) статус безработного получили 406 тысячи человек", - сказано в сообщении.

В июле статус безработного получили 68 тысяч граждан, что на 9,3% меньше, чем в июне.

Также центр занятости сообщил, что в период с 12 марта по 31 июля работу удалось найти для 222 тысяч граждан.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства на ближайшие три года, уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 и 8% в 2023.

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