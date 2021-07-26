Строительство ГОКа проекта Black Iron должно было начаться еще в 2014 году.

Канадская горнорудная компания Black Iron, которая через ООО "Шимановское Стил" владеет в Украине лицензией на разработку Шимановского железорудного месторождения в Кривом Роге, заявляет о готовности начать строительство объектов горно-обогатительного комбината уже вначале 2022 года. Для этого компании необходимо подписать обязывающее соглашение с Министерством обороны о передаче земельного участка, на котором будет проходить строительство.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал генеральный директор Black Iron Мэтт Симпсон.

"Основная проблема, которую предстоит решить до начала строительства, - это передача компании базового земельного участка от Министерства обороны. Пока мы ведем переговоры с этим ведомством, Black Iron занимается другими работами, которые необходимо провести перед строительством, включая завершение технико-экономического обоснования и оценки экологических и социальных последствий проекта для региона. Чтобы строительство началось в 2022 году, нам необходимо подписать соответствующие документы о передаче земли с Министерством обороны, не затягивая до конца этого года", - сказал он.

Напомним, строительство ГОКа проекта Black Iron должно было начаться в 2014 году. Однако из-за начала войны на Донбассе проект был "заморожен". Компания вернулась к развитию проекта с 2017 года.

По его словам, общий объем инвестиций в течение жизненного цикла проекта составит около $1,1 млрд, из которых $92 млн уже профинансированы. Первая очередь, стоимость которой оценивается в $452 млн, будет строиться на средства крупных иностранных инвесторов и кредитные средства, вторая - за счет внутренних денежных потоков. Мощность предприятия после первой фазы составит 4 млн т сырья в год, после второй - 8 млн т.

Среди основных акционеров компании - британский инвестиционный фонд RAB Capital, инвестиционная компания Killik & Company также из Великобритании, и мексиканская Invecture Group. Также Black Iron выбрала Cargill на конкурсном тендере в качестве соинвестора проекта с правом закупки первых 4 млн тонн сырья в год в течение первых 10 лет реализации проекта, получив финансирование $75 млн. Еще $100 млн будет предоставлено семейным офисом "одного из самых богатых людей Америки" в виде роялти. Кроме того, ведущие европейские банки предоставят $300 млн долгового финансирования, обеспеченного гарантией крупного экспортного кредитного агентства.

"Мы уже получили необходимые горные отводы и разрешение на добычу. Кроме того, еще в 2012 году было проведено разведывательное бурение .... В ноябре 2019 года мы подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством обороны Украины о передаче основных земель для строительства будущего ГОКа, хвостохранилищ и отвалов пустой породы. Мы провели переговоры с жителями села Рудничное, так как их нужно будет переселить на безопасное расстояние от горных работ", - отметил Симпсон.

По его словам, запланированное соглашение с Минобороны выгодно для обеих сторон. "Black Iron планирует построить новые квартиры для военнослужащих и реконструировать военный тренировочный полигон в соответствии с современными стандартами НАТО", - сказал он.

Однако через полтора года после подписания меморандума, соглашения все еще нет. "Это медленное принятие решений по обеспечению ключевых прав на землю беспокоит как наших инвесторов, так и нас. Сегодня, в связи с увеличением спроса на железную руду во всем мире и заоблачных цен на нее, интерес инвесторов, вкладывающих средства в добычу сырья, относительно высок. Но когда они видят отсутствие динамичной государственной поддержки значительных частных инвестиционных проектов, они постепенно этот интерес теряют", - добавил гендиректор Black Iron.

Он отметил, что кроме компенсаций на переселение для жителей Рудничного, город [Кривой Рог] также получит деньги на проекты социальной инфраструктуры, такие как новые больницы, новая школа, детские сады и ремонт дорог. "Это в дополнение к нашей основной социальной нагрузке - созданию около 700 рабочих мест непосредственно на предприятии и до 2800 в смежных отраслях. Кроме около $2,2 млрд налогов будут уплачены в бюджеты всех уровней в течение 20 лет", - подчеркнул Симпсон.

По его словам, после подписания договора с Минобороны, активность по подготовке начала строительных работ значительно возрастет. "Во-первых, от подписания земельных документов и получения необходимых разрешений зависит финансирование строительства проекта от Cargill и европейских банков. Во-вторых, перед началом строительства нам нужно будет подписать контракты с Укрзализныцей, Южным портом и поставщиками электроэнергии для обеспечения логистики и инфраструктуры ГОКа…. Мы надеемся войти в процесс строительства в начале 2022 года. Тогда же начнутся процессы перемещения военного полигона и населенных пунктов, закупка оборудования и т. д", - сообщил Симпсон.

Автор: Григорий Бондарь