На первое место вышла покупка одежды и обуви.

Доля украинцев, которые намерены делать покупки в "черную пятницу" в этом году сократилось с 35% до 30%, наиболее вероятно – из-за локдауна.

Об этом сообщает исследовательская компания Gradus Research по результатам опроса.

"Сократилась доля тех, кто намерен делать покупки в "черную пятницу" – 30% против 35% в прошлом году. На 5% меньше, сравнивая с прошлым годом, – статистически значимый показатель", - говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что в целом отношение к такому маркетинговому ходу, как "черная пятница", улучшилось – увеличилась доля тех, кто считает, что цены все же снижаются: 21% – в 2020 году и 35% – в 2021 году.

"Вероятнее всего, это индикатор снижения доходов украинцев и нестабильности ситуации в социуме из-за локдауна", - предполагают в компании.

По ее данным, в этом году опрошенные жители Украины констатировали, что "потребительская корзина" немного изменилась по сравнению с прошлым. На первое место вышла покупка одежды и обуви – 45%. На втором - техника (38% против 48% в прошлом году).

Обычно категория "техника" – одна из наиболее популярных в "черную пятницу", об этом свидетельствуют все проведенные ранее исследования Gradus Research.

"Вероятнее всего, за последние полтора года локдауна люди купили все необходимое, в том числе для дистанционной работы. Покупают, как правило, в "черную пятницу" телефоны, планшеты, наушники. Именно поэтому планы на покупку техники в этом году ниже, чем в прошлом году. А вот с одеждой ситуация другая – появилась возможность выходить в свет, открылись заведения и в том числе многие компании вышли работать в офисы снова", – отметила основательница и руководительница Gradus Research Евгения Близнюк.

Черная пятница: что известно

Черная пятница - всемирный день распродаж, начавшийся в США. Приходится на пятницу после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж, поэтому этот период можно назвать райским для шопоголиков во всем мире. Поскольку День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "Черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

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Автор: Екатерина Жирий