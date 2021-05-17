Весь этот объем стали производят 80 тысяч сотрудников «Метинвеста».

Предприятия группы компаний «Метинвест» за 15 лет работы произвели более 142 миллионов тонн стали.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы robymo.com.ua.

Как пишут «Подробности», этого хватило бы на создание 20 тысяч Эйфелевых башен. Весь этот объем стали производят 80 тысяч сотрудников «Метинвеста».

Отмечается, что на сегодняшний день группа компаний входит в топ-15 мировых добытчиков железной руды и топ-10 производителей толстолистового и гарячекатного проката, а также занимает 42 позицию среди мировых производителей стали.

«Мы крупная международная промышленная группа. Также нас нежно называют «украинским стальным гигантом», потому что мы занимаемся добычей сырья, выплавкой стали и продажей металлопродукции во всем мире. И мы единственная компания с украинскими корнями, которая входит в перечень ведущих мировых производителей стали и добытчиков железной руды», – сообщает пресс-служба компании.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

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Автор: Григорий Бондарь