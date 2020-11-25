Сильнее всего сокращения затронут Великобританию и Германия. Также массовые увольнения запланированы в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.

Компания IBM планирует сократить около 20% сотрудников компании в Европе, чтобы снизить затраты в медленно развивающемся сервисном подразделении.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания IBM планирует сократить около 10 тыс. рабочих мест в Европе с целью снизить затраты в медленно растущем сервисном подразделении и подготовить бизнес к отделению.

Отмечается, что это около 20% всех сотрудников компании в регионе. Сильнее всего сокращения затронут Великобританию и Германия. Также массовые увольнения запланированы в Польше, Словакии, Италии и Бельгии.

О запланированных сокращениях IBM объявила в начале ноября на встрече с европейским представителем профсоюза рабочих. Планируется, что сокращения завершатся в первой половине 2021 года.

«Наши кадровые решения принимаются для того, чтобы обеспечить наилучшую поддержку нашим клиентам в использовании гибридной облачной платформы на базе искусственного интеллекта», — заявил пресс-секретарь компании.

По данным Bloomberg, сильнее всего пострадает бизнес IBM в сфере традиционных IT-услуг — управление центрами обработки данных клиентов и информационная поддержка при установке, эксплуатации и ремонте оборудования.

Предыдущие планы

В октябре IBM заявляла о планах разделить бизнес на две разных компании и сосредоточиться на своем новом подразделении гибридных облачных вычислений и искусственного интеллекта. В компании надеются, что это поможет им вернуть рост доходов.

Сообщается, что в начале года IBM уже сокращала штат, но не раскрыла тогда количество уволенных. По данным издания, речь идет о тысячах работников.

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Автор: УНИАН