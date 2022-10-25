Группа Метинвест утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам.

16 предприятий группы Метинвест сегодня подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России за ущерб, нанесенный Россией имуществу и собственности Группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. В частности, иски в отношении мариупольских металлургических предприятий подали комбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Кроме того, более 10 предприятий Группы подадут аналогичные иски до конца этого года.

Группа Метинвест утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушения ее активам, лишая Группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая Группу права собственности на активы, а также лишая Группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход.

Поэтому каждое предприятие Группы, которое понесло убытки в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией.

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Заявления группы следуют по аналогичному иску совладельца Метинвеста который он подал в ЕСПЧ 23 июня 2022 года. Группа Метинвест поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером во время рассмотрения дел.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что Россия ворует украинские металл и зерно на государственном уровне. Сейчас известно как минимум о трех кораблях, которые вывезли в Ростов награбленную металлопродукцию из Мариуполя. Однако рейсов могло быть гораздо больше: по данным экспертов, российские корабли начали выключать трекинговые системы, чтобы помешать слежению.

Кроме того, Россия захватила иностранные корабли, которые в феврале находились в порту и готовились к погрузке металлопродукции.

В свою очередь, совладелец Метинвеста Ринат Ахметов заявил, что компания SCM потребует от России компенсации за то, что она "цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе", что является грабежом и нарушением международного права.