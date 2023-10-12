Мы сделали и сделаем все возможное, чтобы не дать врагу погрузить нас в темноту, подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В рамках подготовки к зиме Группа ДТЭК инвестировала 1,3 млрд гривень в формирование запаса оборудования на случай новых российских обстрелов.

Об этом в ходе Киевского международного экономического форума заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. "Мы сделали и сделаем все возможное, чтобы не дать врагу погрузить нас во тьму. Для этого мы сформировали запас критического оборудования на сумму в 1,3 млрд грн, чтобы восстанавливаться в случае новых обстрелов", - сказал он.

Тимченко добавил, что ДТЭК также обеспечил свои теплоэлектростанции и шахты резервными источниками питания. Для этого компания приобрела более 200 мощных генераторов.

Видео дня

"Как и год назад, вся энергетическая отрасль должна сплотиться. Только объединившись мы пройдем следующую зиму и не дадим врагу погрузить нас во тьму", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ДТЭК инвестировал 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону. В частности, 7,4 млрд грн - в добычу угля для ТЭС и 3,9 млрд грн - в ремонты электростанций.

Ранее сообщалось, что ДТЭК по состоянию на начало октября завершил ремонт 16 из 19 запланированных энергоблоков ТЭС до начала отопительного сезона. Готовность тепловой генерации компании достигает 84%.