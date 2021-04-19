Размер госпомощи составляет 8 тыс. грн.

Физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны с сегодняшнего дня могут подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

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Отмечается, что выплаты могут получить ФОПы, чей КВЭД есть в перечне Кабинета министров.

Также финансовую помощь могут получить ФОПы-пенсионеры и ФОПы с инвалидностью, освобожденные от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ).

Для этого нужно зарегистрироваться на портале или в приложении «Дія» с помощью электронной подписи или BankID; в разделе «Услуги» выбрать "Пенсии, льготы и помощь", а затем "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

"Приложение проверит данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие получения выплаты", - сказано в сообщении.

Затем в заявлении нужно указать ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФОП, номер банковского счета IBAN и Согласие на обработку данных.

"После подачи заявления выплаты будут начислены на указанный счет IBAN", - сообщила пресс-служба.

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, законопроектом предусматривается финансовая поддержка ФЛП и наемных работников, виды деятельности которых будут ограничены в соответствии с тем, что определенная территория будет отнесена к "красной" зоне согласно постановлению Кабинета министров.

"Законопроектом предлагается помощь из двух источников. Первый - это государственный бюджет, это гарантированная сумма в 8 тыс. грн. Второй источник - за счет местных бюджетов исключительно в размере, определяемом соответствующим решением местных советов из местного бюджета", - сказала она.

Свириденко напомнила, что в конце прошлого года подобную помощь получили 500 тыс. наемных работников и предпринимателей, которые подавали заявки на портале «Дія». Такой же механизм предполагается и сейчас. Также Свириденко подчеркнула, что Кабмин уже готовится к проведению платежей, поэтому задержек по выплатам не будет.

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Автор: Павел Степанец