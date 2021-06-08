В то же время финансовое положение каждого десятого украинца за последние два года улучшилось.

Финансовое положение половины украинцев (54,4%) за последние два года ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 27 мая – 1 июня 2021 года.

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По результатам опроса, улучшили свое финансовое положение за последние два года 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

Среди экономических трудностей, с которыми столкнулись семьи опрошенных, 91,5% назвали повышение тарифов и рост цен на основные продукты питания (90,6%). Снижение зарплат или пенсий назвали 35,4% респондентов, а полную или частичную потерю места работы - 31,9%.

Также респондентов спрашивали о том, что, по их мнению, является главной причиной экономического кризиса в Украине и предлагалось выбрать из 4 вариантов. Больше всего респондентов (42,9%) считают основной причиной высокий уровень коррупции.

Из опрошенных 33,8% объясняют кризис некомпетентностью власти. Значительно меньше респондентов причинами считают войну на Востоке Украины (10,6%) и пандемию коронавируса (8,3%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором, опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Предыдущие опросы

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля, 70% украинцев считают неуспешными действия власти по урегулированию ситуации на Донбассе.

По состоянию на 31 мая 2021 года более половины украинцев (53,1%) планировали провести свой ближайший отпуск в Украине, по причине отсутствия денег. Об этом говорилось в исследовании рынка туристической отрасли «Электоральные настроения. Еженедельный отчет».

По состоянию на 7 июня 2021 года только каждый четвертый украинец (25%) был доволен своей жизнью, почти столько же – недовольны качеством жизни в Украине. Об этом говорилось в опросе "Барометр счастья в Украине", проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с компанией "Кернел".

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Автор: Богдан Слуцкий