Каждый может ознакомиться с реальным финансовым положением компаний и размером уплаченных ими налогов в бюджет.

Государственная налоговая служба (ГНС) обнародовала финансовую отчетность компаний на Едином портале открытых данных и на собственном сайте.

Как сообщается на правительственном портале, теперь каждый может ознакомиться с реальным финансовым положением компаний и размером уплаченных ими налогов в бюджет.

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По данным пресс-службы, ГНС выполнила требования обновленной редакции постановления об открытых данных и обнародовала финансовую отчетность компаний. Это информация о финансовом состоянии и деятельности компании, которая содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, находящихся на балансе.

"Долгое время бизнес в Украине не имел легального доступа к финотчетности. В результате предприниматели не могли принимать взвешенных решений о сотрудничестве с партнерами, а иностранные компании - оценить реальную ситуацию на рынке Украины. Понимание рынка позволяет создать качественный и нужный продукт, в целом развивает бизнес в Украине и открывает возможности для роста иностранных инвестиций", - цитирует пресс-служба министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что открытая финансовая отчетность поможет украинскому бизнесу повысить прозрачность подписания соглашений с подрядчиками, лучше оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и уменьшить риск сотрудничества с компаниями-однодневками.

"Открытие информации о финансовой отчетности компаний - это важный этап в детенизации рынка и еще один шаг к прозрачности экономики государства. Понадобилось более трех лет, чтобы ее публиковали в форме открытых данных. Ранее эта информация была конфиденциальной. Исключение составляли частные акционерные общества - их отчетность была открытой, и они обязаны ее регулярно публиковать", - сказано в сообщении.

Сфера открытых данных

Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных Open Data Maturity Report 2020, составленном Европейским порталом данных (EDP), набрав 2180 баллов из 2600 возможных.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры поставило цель сделать Украину одной из трех лучших стран мира по открытости данных.

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Автор: Екатерина Жирий