Он напомнил, что в Украине переписи населения не было с 2000 года и поэтому все расчеты численности населения являются экспертными.

В Украине было 18 миллионов человек до начала активной фазы боевых действий после нападения России. Об этом рассказал экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"У нас с вами 6,8 миллиона выехало, из них экономически активных, находящихся в трудоспособном возрасте порядка 4 миллионов", сказал он в эфире Киев24.

Пендзин напомнил, что в Украине переписи населения не было с 2000 года и поэтому все расчеты численности населения являются экспертными.

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"У нас, исходя из этих расчетов, осталось 14 миллионов трудоспособных людей", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что из этого количества 6,5 работает в легальном бизнесе, который платит налоги, и 3 миллиона получают зарплату из бюджета, в том числе те, кто работает в секторе безопасности и обороны.

Также Пендзин прокомментировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что 98% повесток были отправлены тем людям, которые не платят налогов. Он пояснил:

"Государственная налоговая служба не рассылала повестки, это делали ТЦК и Министерство обороны, а они базы налогоплательщиков не имеют точно".

Сколько экономически неактивных людей в Украине

В Украине сейчас проживают около 8 миллионов человек, которые являются экономически неактивными. Это люди, которые по тем или иным причинам не имеют работу. Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная. Она отметила, что правительство должно сконцентрировать усилия на том, чтобы активировать эти 8 миллионов человек.

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