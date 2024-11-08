Россия поднимает ставки и может предпринять опасные шаги в течение следующей зимы.

Россия уже постепенно возобновляет свою кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры. Эти атаки будут усиливаться, но, помимо этого, в опасности может находиться и непосредственное высшее руководство Украины, заявляет министр иностранных дел 2019-2020 годов, посол в Британии, Канаде и НАТО Вадим Пристайко.

"Они будут пытаться что-то сделать. Разрушат энергосистему, попытаются убить руководство. Следующие три месяца будут ужасными", - отметил он, говорится в материале The Economist. Сообщается, что это будет своим способом ведения переговоров от кремлевского диктатора Владимира Путина во время возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом.

СМИ пишет, что Трамп "похоже, восхищается стилем правления российского правителя". И что президент Украины Владимир Зеленский может получить два варианта выхода из полномасштабной войны — или это будет поражение, или "кровавый тупик", так как никто не знает, как именно Трамп может остановить войну с обещанием сделать это в течение 24 часов.

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"Никто - возможно, даже сам Трамп - не знает, в чем, собственно, заключается его мирный план", - говорится в материале. Украинские чиновники, в свою очередь, работают с двумя публичными вариантами окончания войны.

Первый был озвучен Джей Ди Вэнсом, которого Трамп хочет назначить вице-президентом — и заключается он в замораживании конфликта на нынешних линиях соприкосновения и принуждения Украины к нейтралитету. Второй вариант изложил экс-госсекретарь Трампа Майк Помпео. Журналисты пишут, что этот вариант нравится Украине больше, так как в нем предусматривается усиление военной и финансовой поддержки Украины в качестве сдерживающего фактора для Москвы и сохранение перспективы вступления в НАТО.

Другие новости об Украине и последствиях президентства Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Фукуяма оценил последствия прихода Трампа.

"Украина, безусловно, больше всего проигрывает; ее военная борьба с Россией была слабой еще до выборов, и Трамп может заставить ее согласиться на российские условия, задерживая поставки оружия, как это делала республиканская Палата представителей в течение шести месяцев прошлой зимой", - отметил он.

Кроме того, Трамп дал понять, что будет требовать уступок и от Киева, и от Москвы. Хотя в ЕС настаивают на необходимости дальнейшей поддержки Украины.

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