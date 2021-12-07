Бизнес останется недофинансированным, а это приведет к снижению конкурентоспособности, отметил эксперт.

В разгар пандемии коронавируса и в условиях падения цен на металлургическую продукцию украинское государство сегодня пытается всеми силами выкачать из металлургии больше денег. Об этом заявляет президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, сообщает МинПром.

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Каленков обращает внимание на то, что принятый на днях Верховной Радой законопроект №5600 окажет негативное влияние на отрасль.

"А сегодня по всему миру в горнорудном и металлургическом бизнесе идет гонка инвестиций – предприятия должны инвестировать сейчас, чтобы пережить существенное охлаждение рынков и падение цен. А поскольку украинское государство вымывает деньги из реального сектора, то бизнес останется недофинансированным, и это приведет к снижению нашей конкурентоспособности", – предостерегает президент "Укрметаллургпрома".

Автор: Григорий Бондарь