Энергетики продолжают делать все возможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло, подчеркнул гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В прошлом году теплоэлектростанции ДТЭК Энерго отпустили более 15 млрд кВт-ч электроэнергии для поддержания стабильной работы украинской энергосистемы.

Об этом идет речь в сообщении компании. Отмечается, что несмотря на обстрелы и повреждения ТЭС ДТЭК Энерго продолжают активно работать и поддерживать надежность энергосистемы Украины, особенно в часы наибольшего потребления.

Для этого в течение 2023 года генерирующие предприятия компании отпустили почти 15,2 млрд кВт-ч электроэнергии. Такой объем эквивалентен среднему потреблению около 5,1 млн семей в течение года.

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"Энергетики продолжают делать все возможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло. Несмотря на войну и последствия разрушений и повреждений энергосистемы, особенно тепловой генерации, которая была приоритетной целью врага прошлой зимой. Несмотря на продолжение энергетического террора врага", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В частности, он рассказал, что за последние два с половиной месяца одна из прифронтовых станций ДТЭК была атакована более десятка раз.

Но даже в таких условиях энергетикам компании удалось в декабре сгенерировать в энергосистему более 1,5 млрд кВт-ч электроэнергии.

"Это позволило обеспечить надлежащую балансировку энергосистемы и в течение суток, и во время пикового потребления: утром и вечером", - добавил Салеев.

Как сообщалось, 4 января российская армия снова обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК Энерго.