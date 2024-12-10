Среди услуг, доступных онлайн, будут оформление денежной помощи раненым и назначение пенсии по инвалидности.

Правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал "Дія" оформить ряд услуг и льгот для военнослужащих.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. "Решение, которое принимаем сегодня - цифровизация услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных", - сказал он.

В частности, через портал "Дія" можно будет оформить:

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- статус лица с инвалидностью вследствие войны;

- денежную помощь раненым;

- назначение пенсии по инвалидности;

- обеспечение средствами реабилитации;

- жилищно-коммунальные льготы;

- услуги, которые государство предоставляет семьям погибших воинов.

"Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", - добавил Шмыгаль.

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В приложении "Дія" теперь можно увидеть карту банковских отделений, работающих во время отключений света. При необходимости карту можно загрузить на свой гаджет, чтобы пользоваться офлайн.

В декабре украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке через "Дію". Деньги можно будет потратить на бумажные и электронные книги, а также на аудиокниги.

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