Правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал "Дія" оформить ряд услуг и льгот для военнослужащих.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. "Решение, которое принимаем сегодня - цифровизация услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных", - сказал он.
В частности, через портал "Дія" можно будет оформить:
- статус лица с инвалидностью вследствие войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, которые государство предоставляет семьям погибших воинов.
"Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", - добавил Шмыгаль.
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В приложении "Дія" теперь можно увидеть карту банковских отделений, работающих во время отключений света. При необходимости карту можно загрузить на свой гаджет, чтобы пользоваться офлайн.
В декабре украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке через "Дію". Деньги можно будет потратить на бумажные и электронные книги, а также на аудиокниги.