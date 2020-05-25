DCH Ярославского запускает Днепровский металлургический завод после ремонта цехов

Сейчас на заводе поэтапно запускают основные производственные переделы – доменный, кислородно-конвертерный, прокатные цехи.

Днепровский металлургический завод, входящий в группу DCH Александра Ярославского, дал первый гудок после завершения ремонтных работ в основных цехах предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба DCH Steel, горно-металлургического дивизиона группы.

Ремонтные работы на предприятии проводились в рамках подготовки к старту реализации запланированных инвестиционных проектов. А первый символический гудок прозвучал сразу, как только заработала заводская ТЭЦ. Сейчас на заводе поэтапно запускают основные производственные переделы – доменный, кислородно-конвертерный, прокатные цехи.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в ГМК и в стране в целом, Днепровский металлургический завод приступил к запуску производства. У нас впереди много работы и масштабные планы. На ДМЗ работают настоящие профессионалы, поэтому я уверен, нам всё по плечу", - подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

Группа DCH приобрела ДМЗ в марте 2018 года. Это одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Как сообщалось ранее, инвестиционная программа группы DCH Александра Ярославского по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel, включающего ДМЗ и рудник "Суха Балка" в Кривом Роге, предусматривает капиталовложения в модернизацию предприятий в размере 300 миллионов долларов на протяжении ближайших 5 лет. Предприятия имеет самый низкий показатель выбросов на тонну стали среди всех металлургических предприятий Украины.

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