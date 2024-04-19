По его словам, в госбюджете нет средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для населения.

Правительство вынуждено приравнять тариф на электроэнергию для населения до уровня себестоимости ее производства, потому что нужны средства на восстановление поврежденной россиянами энергосистемы.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Из моих расчетов из письма правительства следует, что себестоимость (электроэнергии - ред.) 3,5 гривны. Сейчас продают по 2,64. Вот я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я логику такую понимаю. Еще раз хочу сказать, мне это не нравится, но так же я думаю, 99% людей. Но я понимаю энергетиков, Энергоатом, Укргидроэнерго, разрушения, расходы все и так далее и тому подобное", - сказал он.

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Кучеренко пояснил, что сейчас в госбюджете нет средств на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифом для населения.

Он добавил, что до последнего момента эти деньги брали с бизнеса, но сейчас бизнес не может нести эту нагрузку. "Бизнес не тянет для этого, понимаете, и поэтому здесь вопрос он непопулярный, вынужденный", - подчеркнул нардеп.

Ранее Кучеренко заявлял, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.