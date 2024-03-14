Ключевым риском для экономического развития остается ход полномасштабной войны.

Инфляция в Украине будет оставаться умеренной, но несколько ускорится во втором полугодии. Показатель будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы и лишь умеренно ускорится во втором полугодии, что схоже с предыдущим прогнозом НБУ. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

"Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление. В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, и в дальнейшем будут ограничивать рост потребительских цен", – сказал глава НБУ.

Он отметил, что ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.

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"Январский макропрогноз НБУ основывался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, однако риск затяжной агрессии России против Украины сохраняется. Длительная война будет тормозить экономическое восстановление и усложнит задачу НБУ по удержанию инфляции близко к цели 5% в течение 2025-2026 годов", – подчеркнул Пышный.

По его словам, также сохраняется риск недостаточности международного финансирования, однако в последнее время наблюдались положительные сдвиги в этом вопросе.

Так, в конце февраля Совет Евросоюза одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в объеме 4,5 млрд евро. Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю.

"Всего в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долл. США. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов", – сказал Пышный.

Инфляция в Украине

Инфляция в феврале 2024 года замедлилась до 4,3% в годовом измерении (по сравнению с февралем прошлого года) с 4,7% в январе.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год выросли на 2,6%. Больше всего (на 13,3%) подорожало масло. На 9,6% подорожало молоко, а цены на мясо и мясопродукты выросли на 9,1%. Сыр и мягкий сыр за год подорожали на 8,5%.

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